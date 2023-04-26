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26 апр 2023

АвтоВАЗ займется регулированием цен на свои машины

АвтоВАЗ займется регулированием цен на свои машины

С мая АвтоВАЗ пропишет для своих официальных дилеров максимально допустимые цены на автомобили Lada

Как сообщил президент АвтоВАЗа, завод пропишет на свою продукцию сразу два ценника – РРЦ и максимальный, планку которого дилеры перейти не смогут. Норму укажут в дилерских соглашениях. За нарушения обещают наказывать. Самой строгой санкцией станет расторжение контракта.  К сожалению, глава отечественного гиганта ни слова не сказал о том, как будет осуществляться контроль за дилерами.

Также АвтоВАЗ объявил о возвращении 106-сильного двигателя в линейку моторов для Lada Granta. Новая силовая установка доступна для всех типов кузова.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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