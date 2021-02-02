АвтоВАЗ запретил парковаться возле завода чужим

Поясним, руководство решило ужесточить корпоративную этику, распорядившись, что у завода могут парковаться только отечественные машины. Как сказал классик: «в своём владении я сам решаю, как запрягать коней!»

Есть, разумеется, нюансы. Так паблик AvtoVAZ News, который и поделился таким инфоповодов, сообщает, что данное решение распространяется на парковку возле штаб-квартиры, а не всего завода. Собственно, рабочий может приехать к месту работы хоть на Мерседесе, однако какой-нибудь управленец должен сидеть в Lada.

Хотя не только Lada - сообщается, что модели марок, входящих в альянс Renault-Nissan, также имеют приоритет. Так что на какой-нибудь огромный Infiniti QX80 косо не посмотрят.