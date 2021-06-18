АвтоВАЗ запускает сервис подписки на машины

Отечественный автомобильный концерн прорабатывает возможность внедрения программы подписки на свои автомобили. Окончательное решение будет принято в конце текущего года

Получается, что в самом лучшем случае сервис будет запущен только в 2022 году. Да и если он запустится, что доступен будет лишь в крупных городах-мегаполисах на подобие двух столиц – Москвы, Петербурга или Казани. Между тем, еще один отечественный автопроизводитель – УАЗ уже внедрил подписку на внедорожник Patriot.

Любопытно, но как сообщают «Ведомости», ни один из автопроизводителей (даже Hyundai, Kia и.т.д) не зарабатывают на данном сервисе. Вся отрасль находится в зачаточном состоянии – и все пытаются лишь застолбить за собой рынок на будущее.