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18 июн 2021

АвтоВАЗ запускает сервис подписки на машины

АвтоВАЗ запускает сервис подписки на машины

Отечественный автомобильный концерн прорабатывает возможность внедрения программы подписки на свои автомобили. Окончательное решение будет принято в конце текущего года

Получается, что в самом лучшем случае сервис будет запущен только в 2022 году. Да и если он запустится, что доступен будет лишь в крупных городах-мегаполисах  на подобие двух столиц – Москвы, Петербурга или Казани.  Между тем, еще один отечественный автопроизводитель – УАЗ уже внедрил подписку на внедорожник Patriot.

Любопытно, но как сообщают «Ведомости», ни один из автопроизводителей (даже Hyundai, Kia и.т.д)  не зарабатывают на данном сервисе. Вся отрасль находится в зачаточном состоянии – и все пытаются лишь застолбить за собой рынок на будущее.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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