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7 июн 2022

АЗС Shell станут финскими

АЗС Shell станут финскими

Как известно, российский "Лукойл" выкупил всю заправочную инфраструктуру Shell, когда компания решила уйти с нашего рынка, но причем здесь Финляндия?

Все на самом деле просто- "Лукойл" не будет внедрять обретенные станции в свою инфраструктуру, как это предполагалось ранее, а выведет их на рынок под отдельным брендом Teboil. Собственно, Teboil - это финская компания, но с 2005 года она принадлежит российскому нефтяному гиганту, да и в целом с Россией эта фирма связана тесно-  Teboil была основана в 1938 году, с 1947-го ее владельцем была советская государственная компания «Союзнефтеэкспорт». Смазочные материалы под маркой Teboil поставляли в СССР еще в 1960-е.

"По результатам обсуждения с руководством и трудовыми коллективами приобретенной "Лукойлом" в мае 2022 года сети АЗС Shell в России принято решение сохранить предприятие в виде отдельного дочернего общества компании. Оно будет развиваться под новым для России топливным брендом — Teboil, которым "Лукойл" владеет с 2005 года. Компания уже приступила к поэтапному ребрендингу автозаправочных станций" - говорится в официальном сообщении компании.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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