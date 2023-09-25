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25 сен 2023

BAIC вывел на рынок автомобиль для мам

BAIC вывел на рынок автомобиль для мам
Автор фото: фирма-производитель

Компания BAIC начала продажи компактного электрического минивэна Arcfox Kaola, который по оснащению идеально подойдет для молодых мам. Цена в Китае - от 131 800 юаней (1 732 000 рублей)

Изначально Arcfox Kaola дебютировал в начале этого года как концептуальный автомобиль, а в прошлом месяце стало известно о начале серийного производства. Данная модель позиционируется как минивэн из-за правой сдвижной двери, которая облегчит посадку и высадку ребенка. К слову, водительская дверь - обычная, распашная. На центральном тоннеле есть раскладной столик для удобства ухода за ребенком. Имеются камеры, демонстрирующие происходящее на втором ряду. В оснащение автомобиля также входит кондиционер с системой очистки от мелких частиц и небольшой бокс для охлаждения или подогрева питательных смесей.

Arcfox Kaola оснащается одним электромотором на передней оси. Его мощность составляет 163 л.с. Автомобиль комплектуется батареей емкостью 58,8 кВт* ч, которая позволит преодолеть до 500 км на одном полном заряде.

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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