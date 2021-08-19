Baidu представила свой собственный автомобиль

Китайский IT-концерн, который часто называют национальным аналогом Google, представил свой собственный автомобиль под названием Apollo.

Apollo – это беспилотный, полностью автоматизированный автомобиль. По заявлению компании он оборудован автопилотом пятого уровня (самый высший). Отметим, что машина заявлена в качестве роботизированного такси.

Если говорить об автомобиле в целом, то перед нами капсула с высоким уровнем остекления и отсутствием любых органов управления. В интерьере присутствует целая россыпь дисплеев, которые исполняют роль мультимедийных устройств и контроллеров, через которые можно задавать маршрут и управлять бортовыми системами машины.