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19 авг 2021

Baidu представила свой собственный автомобиль

Baidu представила свой собственный автомобиль
Автор фото: фирма-производитель

Китайский IT-концерн, который часто называют национальным аналогом Google, представил свой собственный автомобиль под названием Apollo.

Apollo – это беспилотный, полностью автоматизированный автомобиль. По заявлению компании он оборудован автопилотом пятого уровня (самый высший).  Отметим, что машина заявлена в качестве роботизированного такси.

Если говорить об автомобиле в целом, то перед нами капсула с высоким уровнем остекления и отсутствием любых органов управления. В интерьере присутствует целая россыпь дисплеев, которые исполняют роль мультимедийных устройств и контроллеров, через которые можно задавать маршрут и управлять бортовыми системами машины.

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