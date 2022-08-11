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11 авг 2022

Baidu смог добиться от властей Китая разрешения на запуск беспилотного такси

Baidu смог добиться от властей Китая разрешения на запуск беспилотного такси

Этот IT-гигант уже как полтора года тестирует свой сервис в Пекине. Нюанс лишь в том, что в салоне всегда находится оператор-контроллер. На полностью автономный запуск руководство страны никак не давало разрешения – до сегодняшнего дня

И все-же Baidu смогли договориться с чиновниками – вероятно последних успокоили удачные тестовые испытания с водителями и заверения специалистов компании о том, что машину можно легко остановить дистанционно. В итоге местное министерство транспорта разрешило запустить автономный проект, но с некоторыми ограничениями.

Работать беспилотники будут в городах Чунцин и Ухань, но не на всей территории, а лишь в отдельных районах.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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