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5 апр 2023

Батареи на электрокарах станут лучше

Батареи на электрокарах станут лучше

Американская фирма Sila нашла способ на 20 процентов увеличить дальность хода электромобилей

Графит в аккумуляторной батарее очень важен. Если говорить простым языком, то именно он влияет на плотность энергии, а от этого параметра, как раз, зависит запас хода электромобиля. Собственно, Sila хочет заменить графит на свой собственный инновационный материал -  нанокомпозитный кремний.

Сообщается, что при использовании композита плотность энергии составит 800 ватт-часов на литр. Впрочем, для нас – автомобилистов важны другие цифры. Итак, использование вышеуказанного вещества поможет снизить вес самой батареи и повысить  «дальнобойность» машины на 20-40 процентов или на 160-200 километров.

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