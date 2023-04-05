Батареи на электрокарах станут лучше

Американская фирма Sila нашла способ на 20 процентов увеличить дальность хода электромобилей

Графит в аккумуляторной батарее очень важен. Если говорить простым языком, то именно он влияет на плотность энергии, а от этого параметра, как раз, зависит запас хода электромобиля. Собственно, Sila хочет заменить графит на свой собственный инновационный материал - нанокомпозитный кремний.

Сообщается, что при использовании композита плотность энергии составит 800 ватт-часов на литр. Впрочем, для нас – автомобилистов важны другие цифры. Итак, использование вышеуказанного вещества поможет снизить вес самой батареи и повысить «дальнобойность» машины на 20-40 процентов или на 160-200 километров.