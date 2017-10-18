Российский союз автостраховщиков направил в Цетробанк предложения по либерализации рынка ОСАГО. Причем, согласно им, вступить в силу они должны уже с 1 июля следующего года. В обоих случаях ЦБ лишится права устанавливать большинство коэффициентов, а максимальный базовый тариф серьезно вырастет.

Первый сценарий предполагает передачу страховщикам право устанавливать коэффициенты стажа и возраста водителей, числа допущенных за руль, территориального коэффициента, мощности транспортного средства и использования автомобиля с прицепом. ЦБ же лишь сможет устанавливать максимальный базовый тариф, который в этом случае по мнению страховщиков должен составить 30 тысяч рублей для транспортных средств физических лиц.

Второй сценарий предусматривает отмену регулирования ЦБ четырех коэффициентов: стажа и возраста, ограничения по допуску за руль, использования прицепа). В этом случае максимальный базовый тариф должен составить 20 тысяч рублей, пишет «КоммерсантЪ», который ознакомился с письмом страховщиков. ЦБ же до конца 2019 должен отказаться и от регулирования территориального коэффициента.

Оба сценария предусматривают отказ ЦБ от регулирования тарифов с 2020 года, Банк России будет устанавливать лишь нижнюю планку и обязательные коэффициенты, такие как, например, история вождения, сегодня это коэффициент бонус-малус (КБМ).