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1 окт 2019

Бегуны будут препятствовать движению

Бегуны будут препятствовать движению

На западе Москвы 6 октября для автомобилей перекроют ряд улиц. Как сообщает Центр организации дорожного движения, такие меры приняты из-за проведения полумарафона «Моя столица»

Уточняется, что 5 октября с 12.00 до 20.00 6 октября перекрыт парковочный карман на Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина.

Также перекрыто движение транспорта на участке Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина. Перекрытия вступают в силу 6 октября с 8.00 до 20.00.

В период с 8.00 до 18.00 6 октября перекрыто движение на участке улицы Косыгина от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта.

При написании новости использовалась информация:
РИА Новости

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