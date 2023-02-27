Беларусь решила посоревноваться с Volkswagen в еде

Все же знают, что Volkswagen помимо автомобилей производит и свои фирменные колбасы со вкусом карри. Они так и называются – «Карривурст». Изначально, их создали для разнообразия меню заводских столовых. Однако популярность колбасок оказалась настолько высокой, что их стали продавать и всем желающим

На эту информацию можно было бы и не обращать внимания, если не одно интересное событие, которое произошло в Беларуси – на тракторном заводе МТЗ. Местное руководство решило, так сказать, продемонстрировать «наш ответ Чемберлену» и организовало выпуск собственной – фирменной еды, а именно шаурмы. Готовят ее по классическому рецепту — с обжаренной на гриле курицей, свежими овощами, майонезным соусом, в лаваше; а после заворачивают в крафтовую бумажную упаковку с логотипами тракторного завода.

Странно, что белорусы выбрали именно шаурму – блюдо восточной кухни. У Volkswagen, хотя бы, есть логика – колбаски являются, едва ли, не символом немецкой кулинарии. Так что Минскому тракторному заводу куда логичнее было бы заняться выпечкой фирменных драников или любых других картофельных блюд, коими славится белорусская кухня.