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27 фев 2023

Беларусь решила посоревноваться с Volkswagen в еде

Беларусь решила посоревноваться с Volkswagen в еде

Все же знают, что Volkswagen помимо автомобилей производит и свои фирменные колбасы со вкусом карри. Они так и называются – «Карривурст». Изначально, их создали для разнообразия меню заводских столовых. Однако популярность колбасок оказалась настолько высокой, что их стали продавать и всем желающим

На эту информацию можно было бы и не обращать внимания, если не одно интересное событие, которое произошло в Беларуси – на тракторном заводе МТЗ. Местное руководство решило, так сказать, продемонстрировать «наш ответ Чемберлену» и организовало выпуск собственной – фирменной еды, а именно шаурмы. Готовят ее по классическому рецепту — с обжаренной на гриле курицей, свежими овощами, майонезным соусом, в лаваше; а после заворачивают в крафтовую бумажную упаковку с логотипами тракторного завода.

Странно, что белорусы выбрали именно шаурму – блюдо восточной кухни. У Volkswagen, хотя бы, есть логика – колбаски являются, едва ли, не символом немецкой кулинарии.  Так что Минскому тракторному заводу куда логичнее было бы заняться выпечкой фирменных драников или любых других картофельных блюд, коими славится белорусская кухня.

При написании новости использовалась информация:
Кoko.by

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