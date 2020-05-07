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7 май 2020

Белорусы закидают Tesla картошкой

Белорусы закидают Tesla картошкой

Национальная академия наук Беларуси (НАН РБ) персонально для президента страны Александра Лукашенко провела выставку перспективного электротранспорта собственной разработки. В ходе мероприятия объявлено, что в создаваемой линейке белорусских электромобилей будет и такой экзотический тип, как молодежный спорткар с кузовом «родстер»

На выставке показали прототип шасси родстера и — отдельно на стенде — эскизы его кузова. Машина будет иметь двухместный салон, задний привод, сможет разгоняться до 170 км/ч и преодолевать до 270 км на одной зарядке батарей. «Мы считаем, что этот автомобиль сможет соревноваться с Теслой. Это абсолютно честно заявляем. Он легкий, маневренный, используется для того, чтобы мы могли в критических режимах отработать свои двигатели, свои технические решения», — прокомментировал представитель НАН РБ.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Лукашенко положительно оценил разработки белорусских ученых. При этом президент посоветовал усовершенствовать дизайн некоторых моделей. Некоторые из образцов глава государства пообещал протестировать лично.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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