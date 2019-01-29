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29 янв 2019

Белоруссия выступает за электротранспорт

Белоруссия выступает за электротранспорт

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от главы Национальной академии наук (НАН) страны Владимира Гусакова активизировать разработку электрических автомобилей

Причиной для такого громкого заявления является скорый запуск атомной электростанции. Как сообщил президент: «будет колоссальный профицит электрической энергии» то есть, избыток электроэнергии после запуска первой в стране АЭС будет настолько большим, что он позволит покрыть любые внутренние потребности, именно поэтому в стране нужно разработать и запустить в производство электрические легковые и грузовые автомобили, мотоциклы и трактора.

Интересно, что на заявления г-на Лукашенко ученые ответили, что уже вовсю работают над таким транспортом. Разработаны прототипы минивэна, грузовика, а также машины для коммунальных служб.  Кстати, Президент республики заявил, что  ученым не стоит «изобретать велосипед», а надо равняться на Теслу, применяя используемые в этом электрокаре технологии для создания массового, доступного автомобиля. «Я же вам Теслу пригнал и поставил рядом с вашим образцом. Я понимаю, что это был такой "сырой" образец. Я не думаю, что вы "белорусскую Теслу" изобретете, но должно быть близко к этому».

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