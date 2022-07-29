Bentley отчиталась о рекордной прибыли

Сейчас автомобильная отрасль переживает не лучшие времена – компании терпят убытки, производство простаивает из-за проблем с поставками. Однако, существуют компании, у которых, наоборот, все хорошо.

Взять, к примеру, Bentley . На днях компания выпустила финансовый отчет, где рассказала о своих, чуть ли не рекордных доходах - операционная прибыль по итогам января-июня достигла рекордных 398 миллионов евро — это на девять миллионов больше результата всего 2021 года, который тоже был рекордным.

Такие показатели были достигнуты, отчасти, благодаря работе тюнинг-ателье Mulliner. Клиенты проявили небывалую активность, заказывая персонифицированные автомобили.

Бестселлером же марки остается кроссовер Bentayga, на который пришлось 40 процентов от общего объема продаж.