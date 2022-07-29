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29 июл 2022

Bentley отчиталась о рекордной прибыли

Bentley отчиталась о рекордной прибыли
Автор фото: фирма-производитель
Сейчас автомобильная отрасль переживает не лучшие времена – компании терпят убытки, производство простаивает из-за проблем с поставками. Однако, существуют компании, у которых, наоборот, все хорошо.
Взять, к примеру, Bentley. На днях компания выпустила финансовый отчет, где рассказала о своих, чуть ли не рекордных доходах - операционная прибыль по итогам января-июня достигла рекордных 398 миллионов евро — это на девять миллионов больше результата всего 2021 года, который тоже был рекордным.
Такие показатели были достигнуты, отчасти, благодаря работе тюнинг-ателье Mulliner. Клиенты проявили небывалую активность, заказывая персонифицированные автомобили.
 
Бестселлером же марки остается кроссовер Bentayga, на который пришлось 40 процентов от общего объема продаж.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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