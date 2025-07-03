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3 июл 2025

Bentley представила свой новый логотип

Bentley представила свой новый логотип
Автор фото: фирма-производитель

Британская компания Bentley провела редизайн своей легендарной эмблемы с крылатой буквой B. Это самое заметное обновление фирменного стиля за всю 106-летнюю историю марки. Новый логотип будет впервые представлен на концепт-каре, премьера которого запланирована на следующую неделю

С момента основания бренда в 1919 году логотип Bentley менялся всего четыре раза: в 1931 году, в 1990-х и в 2002 году. Новая версия, разработанная командой дизайнеров Bentley под руководством шеф-дизайнера Робина Пейджа, стала пятой по счету и, по словам компании, «самой значительной» за всю историю марки.

Главной особенностью обновленного логотипа стали другие крылья. Они теперь прямые, острые и визуально напоминают силуэт крыльев сапсана. При этом привычные перья под буквой B полностью исчезли, что сделало логотип более минималистичным и современным.

«Если люксовый бренд – это собрание созданных им историй, то эмблема – это его подпись», отметил Робин Пейдж. Новый дизайн, по его словам, открывает новую визуальную эпоху для Bentley и служит символом уверенного движения в будущее.
 

При написании новости использовалась информация:
bentleymedia

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