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27 июн 2018

Бензин больше дешеветь не будет

Бензин больше дешеветь не будет

Топливный кризис, разразившийся в конце мая, подошел к своему завершению. По крайней мере, до конца года резких колебаний цен не будет.

После того как правительство достигло соглашения с нефтяниками о снижении акцизов (3000 руб. за тонну бензина и 2000 руб. за тонну дизтоплива), а те в свою очередь пообещали увеличить отгрузку топлива на оптовую биржу и заморозить цены на АЗС, с топливным кризисом в России временно покончено.

Но и какого-либо снижения розничных цен больше не будет. Стоимость бензина и дизтоплива на оптовом рынке стабилизировалась, в рознице цены еще немного снижаются. Связано это с действиями независимых сетей, которые вынуждены снижать цены, чтобы не потерять клиентов. Лишь на Дальнем Востоке цены продолжают расти: за неделю стоимость Аи-92 выросла на 15 коп., Аи-95 — на 17 коп. Это тоже связано с действиями независимых сетей, которые вынуждены были купить топливо на оптовом рынке по высоким ценам и теперь пытаются реализовать его и не обанкротиться.

Аналитики не ожидают до конца года каких-либо резких колебаний цен на топливо, так как правительство и нефтяники договорились о взаимных преференциях. Но с начала следующего года, когда правительство все же захочет повысить акцизы, возобновление роста цен неизбежно.

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