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28 июл 2020

Бензин в России недоступен

Бензин в России недоступен

Жители Люксембурга больше всех в Европе могут купить бензина АИ-95 на свои зарплаты, а меньше всего — украинцы. Россия оказалась на 20 месте рейтинга доступности топлива

Россия находится в хвосте списка европейских стран по относительной доступности автомобильного топлива: она оказалась на 20-м месте. Такие выводы содержатся в исследовании «РИА Новости». При расчете доступности горючего учитывалось соотношение цены бензина АИ-95 на начало июля 2020 года к официальному уровню доходов в каждой стране. С помощью этих данных эксперты определили, сколько литров топлива сможет купить гражданин на среднюю зарплату.

Россия заняла в рейтинге 20-е место, между Чехией и Грецией. Наши люди могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты порядка 924 литров 95-го бензина. Россия опережает по доступности топлива ряд государств Восточной Европы, а также соседние Украину и Беларусь. Последнее место по доступности бензина для населения занимает Украина. Граждане этой страны имеют возможность приобрести лишь 395 литров топлива, что в восемь раз меньше лидирующего Люксембурга и в 2,3 раза меньше, чем в России.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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