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27 май 2020

Беспилотные автомобили уничтожат каршеринг

Беспилотные автомобили уничтожат каршеринг

Эксперты полагают, что подобная ситуация может произойти уже совсем скоро

Тобиас Шенберг, старший партнер Roland Berger, соруководитель глобальной практики «Транспорт и логистика» на экспертной онлайн-конференцию НТИ «Автонет» «Новые подходы и бизнес-модели. Тренды на рынке транспорта и городской умной мобильности» спрогнозировал, что каршеринг прекратит свое существование во всем мире. И произойдет это достаточно скоро.«В течение многих лет я неоднократно говорил, что каршеринг это переходная бизнес-модель», — напомнил Шенберг. По его мнению, каршеринг будет еще существовать в течение определенного времени, а потом исчезнет. «Когда мы достигнем 4-5 уровня автономности, он не будет нужен», — уверен эксперт.

Шенберг подчеркивает, что проблемы у каршеринга уже начались и они спровоцированы распространением коронавируса. Соблюдать гигиену и санитарно-эпидемиологические нормы в каршеринге очень сложно. Также, по словам эксперта, «компании, которые занимаются каршерингом так и не смогли обеспечить прибыль своим инвесторам».

При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru

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