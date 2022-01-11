Беспилотные такси выйдут на дороги Москвы в феврале

В правительстве России согласовали основные положения документа, регламентирующего установление так называемого экспериментального правового режима — среди прочего он допускает эксплуатацию беспилотников на дорогах общего пользования. Постановление будет принято уже до конца этого года

Корпорация Яндекс уже отреагировала на эти новости заявлением, что готова выпустить свои беспилотные такси на дороги уже в феврале. Пресс-служба корпорации сообщает, что тестовые поездки будут проходить в районе Ясенево, который не отличается интенсивным движением. Причем пассажиры смогут вызвать автомобиль далеко не в любую точку района.

Первое время будут действовать девять пунктов возле остановок общественного транспорта, между которыми такси и будут курсировать. Интересно, что в машине по-прежнему будет находиться оператор. Полноценное автономное передвижение разрешено лишь на территории столичного технопарка Сколково и в Иннополисе.