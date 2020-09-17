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17 сен 2020

Беспилотный грузовик впервые доставил груз между городами России

Беспилотный грузовик впервые доставил груз между городами России
Автор фото: Газпромнефть

В России состоялась первая коммерческая перевозка груза из города в город на беспилотном автомобиле. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на официального представителя НТИ «Автонет» Ярослава Федосеева

Речь идет о перевозке почти тонны овощей из Владимира в Москву на беспилотной ГАЗели. «Доставка проходила в ночное время, когда трафик был минимальным. Беспилотная ГАЗель проехала в автономном режиме свыше 240 км. За рулем машины находился инженер, который следил за дорогой», — цитирует Федосеева ТАСС.

НТИ «Автонет», напомним, учреждена правительством и представляет собой государственный план до 2035 года по развитию рынка электромобилей, беспилотных авто и «умных» технологий на транспорте. Финансирование «Автонета» до 2020 года превышает 50 млрд рублей, из них 28,5 млрд — из госбюджета.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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