Беспилотный грузовик впервые доставил груз между городами России

В России состоялась первая коммерческая перевозка груза из города в город на беспилотном автомобиле. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на официального представителя НТИ «Автонет» Ярослава Федосеева

Речь идет о перевозке почти тонны овощей из Владимира в Москву на беспилотной ГАЗели. «Доставка проходила в ночное время, когда трафик был минимальным. Беспилотная ГАЗель проехала в автономном режиме свыше 240 км. За рулем машины находился инженер, который следил за дорогой», — цитирует Федосеева ТАСС.

НТИ «Автонет», напомним, учреждена правительством и представляет собой государственный план до 2035 года по развитию рынка электромобилей, беспилотных авто и «умных» технологий на транспорте. Финансирование «Автонета» до 2020 года превышает 50 млрд рублей, из них 28,5 млрд — из госбюджета.