Компания Яндекс продолжает работы над собственной системой автономного вождения. Российский IT-гигант сможет предлагать ее тем автопроизводителям, кому не под силу разработать собственную.

Первые тесты своего беспилотника на дорогах общего пользования Яндекс провел зимой в Москве. Это вызывало возмущение руководства столичной ГИБДД, с которой эти тесты не были согласованы.

Но на этот раз машина отправилась в большее путешествие: в Казань. За 11 часов общего времени беспилотник преодолел 780 километров. Причем, представители компании утверждают, что 99% автомобиль шел в автономном режиме. Впрочем, в салоне присутствовал опытный испытатель, который был готов в любой момент перехватить управление.

В Казань беспилотник приехал не просто так, а для испытаний на новой площадке в технологической зоне Иннополис (здесь уже разрабатывают беспилотный автобус КАМАЗ). Вместе с автомобилем в Татарстане высадился внушительный десант сотрудников Яндекс.Такси (это отделение занимается разработкой автономной системы). Помимо тестов беспилотника они изучат Иннополис в качестве еще одной площадки для своего отделения.