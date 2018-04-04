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4 апр 2018

Беспилотники будут тестировать в Рязани и Липецке

Беспилотники будут тестировать в Рязани и Липецке

Россия отстает от других стран в плане развития автомобильных автономных технологий и создания беспилотных транспортных средств. Но у нас в этой области идет довольно активное развитие.

Так в рабочей группе «Автонет» определились с городами, где будут проходить испытания беспилотных транспортных средств. Полигонами для них станут Рязань и Липецк. Об этом заявил глава НП «ГЛОНАСС» и один из руководителей рабочей группы «Автонет» Александр Гурко.

«Города отбирали по различным критериям, главный - развитость транспортной сети, наличие камер видео-фиксации, парковок и других элементов интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Были выбраны Рязань и Липецк. Сейчас анализируем оба города. Липецк больше подходит для тестирования беспилотного транспорта, а в Рязани создана высоко интегрированная ИТС», — цитирует его слова агентство «Прайм».

Кроме того, позднее рабочая группа отберет города, где будут проходить испытания подключенных к спутниковым системам автомобилей, электромобилей, а также систем V2V, позволяющих автомобилям обмениваться информацией друг с другом и дорожной инфраструктурой.

Ранее представители «Росавтодора» говорили о том, что для тестирования беспилотных автомобилей будут созданы дороги, пролегающие параллельно трассам Набережные Челны – Казань и А-181 «Скандинавия».
 

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При написании новости использовалась информация:
Прайм

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