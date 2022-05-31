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31 май 2022

Без прав на легковой автомобиль за руль автобуса вас не пустят

Без прав на легковой автомобиль за руль автобуса вас не пустят

В России может измениться процесс выдачи водительских удостоверений в категориях, требующих особой квалификации, — в первую очередь категории D (автобусы)

В МВД планируют серьезно пересмотреть подход к управлению маршрутными транспортными средствами. На данный момент рабочая группа прорабатывает возможность выдавать права категории D лишь тем гражданам, у которых есть права категории B или C. Cоответственно обучение на категорию D также будет невозможным без наличия действующих прав на легковой или грузовой автомобиль. МВД объясняет свое решение тем, что участились случаи ДТП с автобусами.

Еще из интересных нововведений стоит отметить  намерения запретить работу водителями иностранцам с удостоверениями, выданными на родине. Чтобы иметь право заниматься такой деятельностью, приезжему придётся безальтернативно сдавать на российские права.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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