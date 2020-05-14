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14 май 2020

Безработные россияне могут получить скидку на ОСАГО

Безработные россияне могут получить скидку на ОСАГО

Россиянам, которые потеряли работу, могут предоставить скидку на полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО)

С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Соответствующий документ он уже направил главе Российского союза автостраховщиков Игорю Юргенсу, сообщает RT. «Прошу вас рассмотреть возможность предоставления до конца 2020 года скидки в размере 50 процентов на оформление ОСАГО для граждан, которые официально получили статус безработных в период введения режима повышенной готовности», — говорится в письме Сухарева.

Депутат объяснил, что 50-процентная скидка для граждан, которые официально получили статус безработных, может стать одной из дополнительных мер поддержки. Он подчеркнул, что ОСАГО на данный момент является обязательным платежом. Ранее Госдума приняла в трех чтениях поправки к закону об ОСАГО. Согласно принятому законопроекту, стоимость полиса будет зависеть от законопослушности автомобилиста.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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