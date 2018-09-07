BitPay замахнулся на дорогие автомобили

Один из крупных автодилеров начал принимать к оплате главную на сегодняшний день криптовалюту

Ожидаемое для Биткоина событие произошло в США. Один из крупных автодилеров начал официальные продажи своих авто, принимая к оплате главную на сегодняшний день криптовалюту.

Пока речь идёт только об оплате приобретения машин категории «люкс». По информации владельца дилерской сети Post Oak Motor Cars, все клиенты, покупающие Бугатти, Ролс-Ройс или Бентли теперь имеют возможность оплатить покупку, используя систему BitPay.

Дилеры, особенно американские, давно присматриваются к такому средству оплаты. Обладатели криптовалюты и раньше совершали покупки, используя капитал, накопленный в Биткоинах. Но для оплаты им приходится совершать «танцы с бубном», используя переводы через другие платёжные системы. Между тем, Биткоинами чаще всего пользуются для покупки именно дорогостоящих приобретений. Это связано, в том числе, с высоким номиналом электронной монеты – вычислять десятитысячные доли не всегда удобно. Но если нужно заплатить крупную сумму это неудобство исчезает.