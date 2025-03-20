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20 мар 2025

Бывшие сотрудники Bentley и Lotus анонсировали собственный автомобиль Perseus

Бывшие сотрудники Bentley и Lotus анонсировали собственный автомобиль Perseus
Автор фото: фирма-производитель

В Великобритании появился новый амбициозный производитель электромобилей Perseus, созданный выходцами из Bentley и Lotus. Первенцем марки станет компактный электрокроссовер, который должен дебютировать в 2027 году

Perseus пока не раскрывает подробностей о технических характеристиках модели, но заявляет, что кроссовер будет мощным и инновационным в плане цифровых технологий. Платформа, на которой будет базироваться автомобиль, не нова. Ее позаимствовали у неназванного автомобильного производителя. Внешний облик кроссовера проектировали в Италии.

Однако единственное опубликованное изображение только демонстрирует пропорции передней части кузова, а также намекает на сложную светодиодную оптику и отсутствие дверных ручек. Как будет называться модель, пока неизвестно.

При написании новости использовалась информация:
topgear

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