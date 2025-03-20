Бывшие сотрудники Bentley и Lotus анонсировали собственный автомобиль Perseus

В Великобритании появился новый амбициозный производитель электромобилей Perseus, созданный выходцами из Bentley и Lotus. Первенцем марки станет компактный электрокроссовер, который должен дебютировать в 2027 году

Perseus пока не раскрывает подробностей о технических характеристиках модели, но заявляет, что кроссовер будет мощным и инновационным в плане цифровых технологий. Платформа, на которой будет базироваться автомобиль, не нова. Ее позаимствовали у неназванного автомобильного производителя. Внешний облик кроссовера проектировали в Италии.

Однако единственное опубликованное изображение только демонстрирует пропорции передней части кузова, а также намекает на сложную светодиодную оптику и отсутствие дверных ручек. Как будет называться модель, пока неизвестно.