Бывший глава Ferrari Лука ди Монтедземоло стал директором материнской компании McLaren

Лука ди Монтедземоло, бывший глава Ferrari, теперь официально числится директором McLaren Group Holdings Limited (материнской компании McLaren)

Лука ди Монтедземоло – это знаковая фигура в мире автопрома. За годы его руководства (с 1991 по 2014 гг) Ferrari превратилась из переживающей трудные времена марки в одного из самых успешных автопроизводителей. При нем на свет появились такие культовые модели, как Ferrari F355, 550 Maranello, F50, Enzo, 599, 458 Italia, F12berlinetta и LaFerrari. Кроме того, именно Монтедземоло сделал ставку на расширение линейки за счет выпуска эксклюзивных и лимитированных версий спорткаров.

Напомним, что сейчас McLaren принадлежит инвестфонду CYVN Holdings из Абу-Даби и объединена с британским стартапом Forseven, специализирующимся на электрических автомобилях. В мае стало известно, что новым генеральным директором самой марки McLaren назначен Ник Коллинз, ранее возглавлявший R&D Jaguar Land Rover. Сейчас компания переживает не лучшие времена и появляются сомнения в успехе перевода всех своих моделей на электротягу. Есть надежда, что новое руководство найдет баланс между соответствием экологическим стандартам и удовлетворением желаний клиентов.