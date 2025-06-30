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30 июн 2025

Бывший глава Ferrari Лука ди Монтедземоло стал директором материнской компании McLaren

Бывший глава Ferrari Лука ди Монтедземоло стал директором материнской компании McLaren
Автор фото: фирма-производитель

Лука ди Монтедземоло, бывший глава Ferrari, теперь официально числится директором McLaren Group Holdings Limited (материнской компании McLaren)

Лука ди Монтедземоло – это знаковая фигура в мире автопрома. За годы его руководства (с 1991 по 2014 гг) Ferrari превратилась из переживающей трудные времена марки в одного из самых успешных автопроизводителей. При нем на свет появились такие культовые модели, как Ferrari F355, 550 Maranello, F50, Enzo, 599, 458 Italia, F12berlinetta и LaFerrari. Кроме того, именно Монтедземоло сделал ставку на расширение линейки за счет выпуска эксклюзивных и лимитированных версий спорткаров.

Напомним, что сейчас McLaren принадлежит инвестфонду CYVN Holdings из Абу-Даби и объединена с британским стартапом Forseven, специализирующимся на электрических автомобилях. В мае стало известно, что новым генеральным директором самой марки McLaren назначен Ник Коллинз, ранее возглавлявший R&D Jaguar Land Rover. Сейчас компания переживает не лучшие времена и появляются сомнения в успехе перевода всех своих моделей на электротягу. Есть надежда, что новое руководство найдет баланс между соответствием экологическим стандартам и удовлетворением желаний клиентов.

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