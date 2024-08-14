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14 авг 2024

Бывший SsangYong показал салон кроссовера Actyon

Бывший SsangYong показал салон кроссовера Actyon
Автор фото: фирма-производитель

Корейская компания KG Mobility (KGM), которая ранее была известна как SsangYong, рассекретила салон нового кроссовера Actyon. Также стала известна и стоимость модели - 33,95 млн вон (2 300 000 рублей)

Внутри будет устанавливаться крупная цифровая панель, состоящая из двух 12,3-дюймовых экранов “приборки” и мультимедийной системы. Здесь также рулевое колесо шестиугольной формы и двухэтажный центральный тоннель, где расположилась беспроводная зарядка для телефона. Цвет интерьера может быть черным или в сочетании светло-коричневых оттенков. В обоих случаях также имеются красные вставки по всему периметру салона.

С технической точки зрения, Actyon является прямым родственником модели Torres. Оба кроссовера оснащены 1,5-литровым турбомотором мощностью 170 л.с. и 280 Нм крутящего момента. Коробка - 6-ступенчатый “автомат”. Привод может быть как передним, так и полным.

При написании новости использовалась информация:
carsales

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