Бывший завод Volkswagen в Калуге снова заработает 1 августа

Стало известно, что 1 августа компания АГР перезапустит завод в Калуге, который ранее принадлежал Volkswagen. Там будут собираться автомобили с пока не названным китайским партнером

На первом этапе на предприятие будет привлечено 500 сотрудников. Сборка автомобилей будет осуществляться в три смены. К ноябрю 2024 года это число намерены увеличить вдвое. До ухода Volkswagen с российского рынка на заводе в Калуге собирали такие модели, как Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid. Производственная мощность предприятия - 225 тыс. автомобилей в год.

По некоторым данным, на заводе наладят сборку автомобилей марки Chery и суббренда Omoda. Также есть большой шанс, что вместе с ними на конвейер встанет GAC, но у этой марки также есть планы прописать свои модели и на других площадках АГР в Санкт-Петербурге.