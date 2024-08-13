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13 авг 2024

Бывший завод Volkswagen в Калуге возобновил свою работу

Бывший завод Volkswagen в Калуге возобновил свою работу

Калужский автомобильный завод, который ранее принадлежал концерну Volkswagen, а ныне входит в группу AGR, возобновил свою работу. Заместитель главы Калужской области Владимир Попов заявил, что до окончания 2024 года с конвейера сойдут 27 тыс. автомобилей

О намерении вернуться к производству автомобилей на заводе в Калуге заявляли в конце июня. Однако ранее планировалось возобновить работу еще в прошлом году, если ссылаться на слова Дениса Мантурова, занимавшего ранее пост Министра промышленности и торговли РФ. Нынешний глава Минпромторга РФ Антон Алиханов подтвердил, что серийная сборка автомобилей уже ведется с этого месяца.

Пока нет подтвержденной информации, какие именно модели будут собирать на Калужском заводе. По некоторым данным, неназванным партнером может быть китайская компания GAC, которая официально поставляет в россию кроссоверы GS3 и GS8, а также минивэн M8.

При написании новости использовалась информация:
interfax

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