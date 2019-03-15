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15 мар 2019

BMW и Daimler расширяют границы сотрудничества

BMW и Daimler расширяют границы сотрудничества

На этот раз производители хотят вместе делать платформы для электромобилей. Сотрудничество в данной области позволит каждому автопроизводителю сэкономить не менее семи миллиардов евро

В первую очередь компании рассматривают разделение расходов для компактных и среднеразмерных моделей, изначально спроектированных под электрические силовые установки. Однако, Automotive News Europe со ссылкой на Sueddeutsche Zeitung и Auto Bild сообщает, что окончательное решение по этому вопросу не принято, и компании вообще могут не прийти к единому решению.

Интересно, что у BMW и Mercedes-Benz уже есть совместные проекты. Компании вместе разрабатывают новые электронные системы помощи водителю (ADAS), а также системы автономного управления для шоссе и паркингов. Кроме того, концерны создали совместное предприятие, которое выступит поставщиком «интеллектуальных сервисов». В их число войдет каршеринг, безналичная оплата парковки и общественная сеть зарядных станций для электромобилей.

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При написании новости использовалась информация:
РБК

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