Пресс-служба британской компании McLaren сообщает о заключении нового соглашения с немецкой компанией BMW, в рамках которого автопроизводители займутся созданием новых силовых агрегатов.

Как указывается в официальном сообщении компании, в проекте также примет участие компания Lentus Composites, которая будет поставлять композитные материалы; компании Worrall и Grainger, которые будут отвечать за отливку отдельных компонентов новых двигателей; компания Ricardo, которая является текущим партнером McLaren по выпуску силовых агрегатов; а также сотрудники Университета Бат (University of Bath), которые будут участвовать в исследовательской деятельность. При этом, во главе проекта будет стоять именно компания McLaren.

Основными задачами, которые встанут перед участниками проекта, являются увеличение отдачи двигателей без непосредственного расширения рабочего объема, а также сокращение уровня выработки углекислого газа в процессе сжигания топлива. Ожидается, что первые результаты проекта будут представлены, как минимум, через три года.

В общей сложности объем инвестиций в этот проект составит 28 млн фунтов стерлингов, первая половина из которых будет предоставлена самими участниками проекта в неравных долях (точные затраты каждого участника не раскрываются), а вторая – правительством Соединенного Королевства, которая переведет эти деньги через научно-исследовательскую организацию Advanced Propulsion Centre (APC).

Как отмечают в компании, этот проект является частью новой глобальной стратегии McLaren под названием Track22. Кроме создания новых двигателей, в планах британского автопроизводителя значится разработка преемника нынешнего суперкара 650S, который появится значительно раньше обещанных силовых агрегатов – уже в 2017 году.