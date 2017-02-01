Автомобильный портал Motorpage
1 фев 2017

BMW и McLaren объединились в новом проекте

BMW и McLaren объединились в новом проекте
Автор фото: фликр.ком

Пресс-служба британской компании McLaren сообщает о заключении нового соглашения с немецкой компанией BMW, в рамках которого автопроизводители займутся созданием новых силовых агрегатов.

Как указывается в официальном сообщении компании, в проекте также примет участие компания Lentus Composites, которая будет поставлять композитные материалы; компании Worrall и Grainger, которые будут отвечать за отливку отдельных компонентов новых двигателей; компания Ricardo, которая является текущим партнером McLaren по выпуску силовых агрегатов; а также сотрудники Университета Бат (University of Bath), которые будут участвовать в исследовательской деятельность. При этом, во главе проекта будет стоять именно компания McLaren.

Основными задачами, которые встанут перед участниками проекта, являются увеличение отдачи двигателей без непосредственного расширения рабочего объема, а также сокращение уровня выработки углекислого газа в процессе сжигания топлива. Ожидается, что первые результаты проекта будут представлены, как минимум, через три года.

В общей сложности объем инвестиций в этот проект составит 28 млн фунтов стерлингов, первая половина из которых будет предоставлена самими участниками проекта в неравных долях (точные затраты каждого участника не раскрываются), а вторая – правительством Соединенного Королевства, которая переведет эти деньги через научно-исследовательскую организацию Advanced Propulsion Centre (APC).

Как отмечают в компании, этот проект является частью новой глобальной стратегии McLaren под названием Track22. Кроме создания новых двигателей, в планах британского автопроизводителя значится разработка преемника нынешнего суперкара 650S, который появится значительно раньше обещанных силовых агрегатов – уже в 2017 году.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Top Gear Russia, Коммерсантъ, Мотор

Комментарии к новости

Последние новости

...

Chery назвала российские цены обновленного Tiggo 3

01 февраля 2017

Mazda отзовет девять «шестерок» в России

01 февраля 2017

Hyundai начал тестирование нового Veloster

01 февраля 2017

Toyota Corolla стала самым популярным автомобилем в мире

01 февраля 2017

Водителям карет «скорой помощи» не разрешат таранить автомобили на дороге

01 февраля 2017

Scania объявила самый необычный отзыв в своей истории

31 января 2017

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mercedes-Benz E-Class All-Terrain - mercedes-benz e-klasse all-terrain 2017 универсальный солдат Тест драйв
01 февраля 2017

Mercedes-Benz E-Class All-Terrain
"Универсальный солдат"
Isuzu D-Max - isuzu d-max 2016 космополит
Тест драйв
31 января 2017

Isuzu D-Max
"Космополит"
Haval H2 - haval h2 2014 то, чего не может быть
Тест драйв
26 января 2017

Haval H2
"То, чего не может быть"
Nissan Qashqai - дороги мира. nissan qashqai 2013 венгерский калейдоскоп
Автопутешествия
13 января 2017

Nissan Qashqai
"Венгерский калейдоскоп"

Написано новостей:

1 8 1 4 6