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22 июн 2023

BMW M2 станет мощнее

BMW M2 станет мощнее

Компания BMW уже готовится к обновлению своего самого маленького спорткара из М-линейки. Премьера рестайлингового кроссовера состоится уже летом 2024 года.

Спорткар ждут также косметические изменения в дизайне кузова, новые цвета и иной дизайн колёсных дисков. Но, пожалуй, самым главным изменением станет форсировка мотора.

Инсайдеры говорят, что инженеры доработают именно базовый агрегат, то есть трехлитровый турбомотор будет развивать не 460, а уже 475 лошадиных сил. К сожалению, вместе с обновлением скорее всего уйдет в прошлое механическая коробка передач.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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