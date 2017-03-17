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17 мар 2017

BMW M4 с прицепом

BMW M4 с прицепом
Автор фото: фирма-производитель

В честь начала сотрудничества BMW с гоночной трассой Circuit de Nevers Magny-Cours, французское подразделение бренда выпустило лимитированную серию модели M4, в комплекте с которым покупатель получит мотоцикл BMW S1000RR и наручные часы BRM Magny-Cours Edition

Сам автомобиль BMW M4 получил пакет опций Competition Package, 450-сильный двигатель, разгоняющий автомобиль до 280 км/ч, спортивную подвеску, выхлоп и карбоновый обвес. Во внешней отделке превалирует белый, в сочетании с фирменным триколором M Perfomance и вышитыми на сиденьях логотипами.

Не простой и мотоцикл: топовый спортбайк баварской марки с 200-сильным мотором так же щеголяет карбоновыми элементами в отделке, кованными колесами и титановым прямоточным выхлопом, а также окрашен в фирменные цвета M Perfomance под стать автомобилю. К слову сочетаются с общим стилем и французские часы BRM, об элементах тюнинга которых в презентации ничего не сказано. Стоит такой набор выходного дня 180 000 евро и будет ограничен всего десятью комплектами.

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При написании новости использовалась информация:
BMW

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