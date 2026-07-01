BMW начал задействовать на заводах человекоподобных роботов нового поколения

BMW расширяет использование гуманоидных роботов на своем американском заводе в Южной Каролине. На предприятии начали работать новые роботы Figure 03, разработанные американской компанией Figure. Они внешне стали еще больше напоминать человека

На первом этапе Figure 03 будут отвечать за логистические операции. После поступления комплектующих на завод роботы сортируют детали из крупных контейнеров и размещают их в специальных тележках в нужной последовательности. Затем тележки передаются автоматизированным транспортным системам, которые доставляют комплектующие непосредственно на производственную линию.

Новая модель пришла на смену Figure 02, которые ранее проходили 11-месячную программу испытаний в кузовном цехе. За 10 месяцев эти роботы помогли собрать более 30 000 кроссоверов BMW X3, устанавливая металлические элементы перед сваркой кузова.

В BMW подчеркивают, что гуманоидные роботы рассматриваются как дополнение к существующей автоматизации, а не как замена персонала. Их планируется использовать для выполнения однообразных, физически тяжелых и потенциально опасных операций, позволяя сотрудникам сосредоточиться на более сложных задачах.

