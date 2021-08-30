BMW не будет строить свой завод в России

О создании такого предприятия в руководстве немецкой марки задумывались давно, но теперь стало известно, что этого точно не произойдет

Что стало препятствием? Представители марки сообщают, что руководству не удалось договориться с российским правительством по условиям специальных инвестиционных контрактов. Напомним, что баварцы собирались строить предприятие еще в 2013 году. На 2019 год было намечено подписание всех необходимых документов. Любопытно, но было даже определено место строительства- технопарк "Храброво" в Калининграде.

К слову о последнем, вместо своего собственного производства компания будет заниматься расширением мощностей на заводе Автотор. В данный момент на этом конвейере собираются лишь три модели - кроссоверы X3, X5 и X7. К сожалению подробностей о ведущихся переговорах в данный момент нет.