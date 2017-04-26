Компания BMW рассекретила седан и универсал M550d xDrive нового поколения, который стал самым мощным «сараем» с дизельным двигателем за всю историю марки

Буква M в индексе модификации означает, что подготовкой занималось отделение M, а сама модель входит в линейку M Perfomance.

Под капот данной модификации перекочевал 3-литровый рядный 6-цилиндровый двигатель от предыдущего поколения M550d. Но в новой итерации к трем турбинам прибавилась четвертая. В итоге мощность силовой установки составила 400 л.с., а максимальный крутящий момент равен фантастическим 760 Нм.

Для разгона до 100 км/ч полноприводному универсалу требуется 4,6 секунды, седану — на две десятых меньше. Максимальная скорость у обеих версий ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Таким образом, дизельный седан оказался всего на десятую медленнее BMW M5 в кузове F10, которому на разгон до 100 км/ч требовалось 4,3 секунды.

BMW M550d xDrive получила М-подвеску, которая уменьшила дорожный просвет на 10 мм, агрессивный аэродинамический обвес, синие тормозные суппорты, 19-дюймовые колеса (20-дюймовые за доплату).