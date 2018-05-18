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18 май 2018

BMW X3 и MINI «надели» форму экстренных служб

BMW X3 и MINI «надели» форму экстренных служб
Автор фото: фирма-производитель

Спецтехника экстренных служб бывает очень разной, это не только большие тяжелые пожарные или кареты скорой помощи на базе фургонов, но и машин,  которые на первый взгляд для работы в экстренных службах не годятся.

BMW привезла на крупнейшую в Европе выставку спецтранспорта RETTMobil кроссовер Х3, подготовленный для работы в пожарных дружинах. Это не привычная машина пожаротушения, а так называемый First Responder, машина, которая может привезти руководителя пожаротушения или быстро добраться до места пожара для разведки.

Автомобиль имеет ливрею пожарной службы, оснащен спецсгиналами, а также дополнительными антеннами для работы с GPS и спутниковой сетью TETRA. Также кроссовер получил розетку на 230 вольт, зарядное устройство и двухкилограммовый огнетушитель. В багажнике размещен выдвигающийся поддон для спецоборудования.

Кроссовер оснащен 2-литровым турбодизелем мощностью 190 л.с. и автоматической коробкой передач. Оснащение прямо скажем не утилитарное: 3-зонный климат-контроль, адаптивные светодиодные фары, навигационная система и проекционный дисплей.

Еще одной машиной на стенде компании стал полицейский MINI. Он построен на базе самой мощной версии John Coopers Works (JCW) с 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 231 л.с.
 

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При написании новости использовалась информация:
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