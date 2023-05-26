BMW задумалась о выпуске пикапа

Компания BMW планирует разработать и вывести на рынок премиальный пикап.

Как сообщает шеф-дизайнер марки Домагой Дюкеч, поклонники немецкой марки постоянно просят руководство создать подобную машину. За последние годы рыночные тенденции претерпели определённые изменения, и, возможно, пришла пора пересмотреть отношение к роскошным грузовикам.

Слышать подобное от сотрудников BMW несколько странно, когда вспоминаешь, что в 2018 году вся «верхушка» концерна единогласно заявила о финансовой несостоятельности проекта, памятуя неудачный запуск Mercedes-Benz X. Впрочем, так или иначе опыт создания пикапа на базе серийной модели у концерна уже есть – несколько лет назад BMW создала грузовой прототип на платформе кроссовера X7. Однако этот проект стал лишь студенческой работой группы стажёров BMW