BMW запустил разработку доступных электрокаров

Компания BMW в 2027 году может вывести на рынок доступный электромобиль, который станет своего рода преемником уходящей модели i3.

Как сообщают немецкие профильные СМИ, проектирование этой модели уже находится в активной стадии, причем вместе с машиной баварцы представят и модульную платформу, на которой будут построены все будущие новинки.

О самой же модели известно немного - вероятнее всего, получит кузов типа хэтчбек, хотя не исключается и возможность его выпуска как седана. По предварительным данным, BMW i1 появится на свет в ноябре 2027 года. В 2028-м баварцы рассчитывают представить BMW i2, который по разным предположениям может оказаться как двухдверным, так и четырехдверным купе