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19 сен 2022

BMW запустил разработку доступных электрокаров

BMW запустил разработку доступных электрокаров
Автор фото: фирма-производитель
Компания BMW в 2027 году может вывести на рынок доступный электромобиль, который станет своего рода преемником уходящей модели i3.
Как сообщают немецкие профильные СМИ, проектирование этой модели уже находится в активной стадии, причем вместе с машиной баварцы представят и модульную платформу, на которой будут построены все будущие новинки.
 
О самой же модели известно немного - вероятнее всего, получит кузов типа хэтчбек, хотя не исключается и возможность его выпуска как седана. По предварительным данным, BMW i1 появится на свет в ноябре 2027 года. В 2028-м баварцы рассчитывают представить BMW i2, который по разным предположениям может оказаться как двухдверным, так и четырехдверным купе

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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