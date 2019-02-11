Богатство немецких свалок

Из-за ужесточения экологических норм владельцы дизельных автомобилей вынуждены избавляться от своих коней не самым благоприятным образом, а именно сдавать автомобили на свалку и пускать их под пресс

Автомобили, двигатели которых не дотягивают до норм Евро-5, не допускаются к эксплуатации. Продать их фактически невозможно, разве только в другую страну. Именно по этой причине владельцам ничего не остается, как обращаться с автомобилями как с хламом. Недавно немецкий телеканал 2DF показал репортаж с одной из городских свалок, куда съезжаются вполне еще "живые" автомобили.

К слову, руководство предприятия сетует на то, что ежедневно к ним прибывает до 40 вполне свежих машин, на которых можно ездить еще долго! Для примера, в сюжете крупным планом показывались автомобили, например, Volkswagen Polo c пробегом всего в 30 тысяч километров. Несмотря на то, что за сданный в утиль автомобиль его владелец получит хорошую скидку при покупке нового транспортного средства, немецкие граждане не демонстрируют удовольствия от подобных инициатив.