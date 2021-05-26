Более одного миллиарда рублей потратят на разработку электромобилей

Минпромторг направит серьезные инвестиции в сферу разработки водородного и электрического транспорта. Общая сумма – более одного миллиарда рублей. Выделенные средства пойдут не только на разработку машин, но и источников питания.

Помимо отечественных разработок, в Минпромторге заявили, что ведутся переговоры с иностранными компаниями о локализации технологий производства электромобилей и машин на водороде. Правда, в то же время министерство не предоставило никакой конкретики в отношении данных компаний. Возможно, одной из них является Toyota, у которой в модельной линейке существует водородный автомобиль Mirai.

Любопытно, но Минпромторг вел переговоры и с Илоном Маском, причем по неофициальным данным они закончились успехом. Так что, может быть, в скором времени по нашим дорогам станет ездить больше автомобилей Tesla.