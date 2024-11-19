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19 ноя 2024

Большой кроссовер Denza N9 получит три электромотора на 965 л.с.

Большой кроссовер Denza N9 получит три электромотора на 965 л.с.

Китайская марка Denza представила на автосалоне Гуанчжоу большой кроссовер N9. Данная модель будет продаваться с гибридной силовой установкой, о чем было известно ранее, а также  в виде электрокара

Denza N9 - это большой премиальный кроссовер, построенный на платформе e3, на которой также базируется флагманский седан Z9. Гибридная версия получила 2,0-литровый турбомотор на 207 л.с. и два электродвигателя мощностями 272 л.с. спереди и 326 л.с. сзади. Комплектоваться N9 PHEV будет 47-киловатной батарей с запасом хода в 165 км на электротяге. Максимальная скорость - 230 км/ч. Полностью электрическая модификация, о которой стало известно на автосалоне, оборудована тремя электродвигателями суммарной мощностью 965 л.с. Емкость аккумулятора и запас хода пока не известны.

Точные габариты N9: длина - 5258 мм., ширина - 2030 мм., высота - 1830 мм. и колесная база - 3125 мм. Автомобиль имеет 7-местный салон по формуле 2+2+3. Кроме этого, кроссовер оснащен системой управления задними колесами и пневматической подвеской.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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