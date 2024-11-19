Большой кроссовер Denza N9 получит три электромотора на 965 л.с.

Китайская марка Denza представила на автосалоне Гуанчжоу большой кроссовер N9. Данная модель будет продаваться с гибридной силовой установкой, о чем было известно ранее, а также в виде электрокара

Denza N9 - это большой премиальный кроссовер, построенный на платформе e3, на которой также базируется флагманский седан Z9. Гибридная версия получила 2,0-литровый турбомотор на 207 л.с. и два электродвигателя мощностями 272 л.с. спереди и 326 л.с. сзади. Комплектоваться N9 PHEV будет 47-киловатной батарей с запасом хода в 165 км на электротяге. Максимальная скорость - 230 км/ч. Полностью электрическая модификация, о которой стало известно на автосалоне, оборудована тремя электродвигателями суммарной мощностью 965 л.с. Емкость аккумулятора и запас хода пока не известны.

Точные габариты N9: длина - 5258 мм., ширина - 2030 мм., высота - 1830 мм. и колесная база - 3125 мм. Автомобиль имеет 7-местный салон по формуле 2+2+3. Кроме этого, кроссовер оснащен системой управления задними колесами и пневматической подвеской.