Компания Borgward привезла на автосалон в Шанхай прототип электрической версии кроссовера BX7, которая получила индекс BXi7

От своего обычного варианта он отличается декоративными элементами синего цвета в фарах, зеркалах заднего вида и логотипами. Кроме того, у него иная радиаторная решетка с крупным ромбом в оформлении.

Технические подробности будут раскрыты на днях, во время официальной премьеры. По неофициальным данным запас хода у Borgward BXi7 составляет 255 километров на одной зарядке. Производство кроссовера разместят на заводе компании в Германии, там же будут собирать компактный кроссовер BX5, рассчитанный на европейский рынок.

Компания Borgward была основана в 1919 году. Компания просуществовала 42 года, выпуская легковые автомобили, спорткары и даже вертолеты. После ее возрождения в 2015 году группой китайских инвесторов, штаб-квартиру перенесли в Штутгарт. Сегодня штат компании составляет около тысячи человек. Компания хочет разместить производство премиальных легковых автомобилей и кроссоверов в Германии и Китае.