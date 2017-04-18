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18 апр 2017

Borgward электролизовал свой кроссовер

Borgward электролизовал свой кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Компания Borgward привезла на автосалон в Шанхай прототип электрической версии кроссовера BX7, которая получила индекс BXi7

От своего обычного варианта он отличается декоративными элементами синего цвета в фарах, зеркалах заднего вида и логотипами. Кроме того, у него иная радиаторная решетка с крупным ромбом в оформлении.

Технические подробности будут раскрыты на днях, во время официальной премьеры. По неофициальным данным запас хода у Borgward BXi7  составляет 255 километров на одной зарядке. Производство кроссовера разместят на заводе компании в Германии, там же будут собирать компактный кроссовер BX5, рассчитанный на европейский рынок.

Компания Borgward была основана в 1919 году. Компания просуществовала 42 года, выпуская легковые автомобили, спорткары и даже вертолеты. После ее возрождения в 2015 году группой китайских инвесторов, штаб-квартиру перенесли в Штутгарт. Сегодня штат компании составляет около тысячи человек. Компания хочет разместить производство премиальных легковых автомобилей и кроссоверов в Германии и Китае.

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Borgward

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