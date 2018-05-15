Компания Borgward с немецкими корнями, но продающая пока свои модели только на китайском рынке, звезд с неба не хватает, но говорит о том, что ее машины пользуются популярностью.

Правда, пока продажи исчисляются десятками тысяч экземпляров в год, что на фоне лидеров выглядит несерьезно, но и в самом Borgward изначально заняли позицию производителя «премиальных» автомобилей.

Новая модель, кроссовер BX6 продажи вряд ли серьезно подстегнет: это скорее имиджиевая модель. Два года назад компания показала концепт купе-кроссовера, по мотивам которого и появилась новинка.

Но в Borgward решили не делать привычный «купе-кроссовер»: внешне BX6 напоминает седан, а по сути является лифтбэком, так как крышка багажника объединена с задним стеклом. Создан кроссовер на базе BX5, потому у них совпадает колесная база (2685 мм), но BX6 длиннее на 11 мм (4601 мм) и ниже на 19 мм (1675 мм). Интерьер же полностью совпадает по архитектуре, но у BX6 применены иные материалы отделки.

Borgward BX6 получил от BX5 только топовый 2-литровый турбомотор мощностью 224 л.с. и 6-ступенчатую роботизированную трансмиссию с двумя сцеплениями. Кстати, кроссовер один из немногих на китайском рынке предлагается и в полноприводном варианте.

Машина довольно богато оснащена уже в «базе» кожаный салон, сиденье водителя с электроприводом, климат-контроль, электропривод багажной двери. В Китае за Borgward BX6 просят минимум 29 тысяч долларов.