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15 май 2018

Borgward рассекретил серийный купе-кроссовер BX6

Borgward рассекретил серийный купе-кроссовер BX6
Автор фото: фирма-производитель

Компания Borgward с немецкими корнями, но продающая пока свои модели только на китайском рынке, звезд с неба не хватает, но говорит о том, что ее машины пользуются популярностью.

Правда, пока продажи исчисляются десятками тысяч экземпляров в год, что на фоне лидеров выглядит несерьезно, но и в самом Borgward изначально заняли позицию производителя «премиальных» автомобилей.

Новая модель, кроссовер BX6 продажи вряд ли серьезно подстегнет: это скорее имиджиевая модель. Два года назад компания показала концепт купе-кроссовера, по мотивам которого и появилась новинка.

Но в Borgward решили не делать привычный «купе-кроссовер»: внешне BX6 напоминает седан, а по сути является лифтбэком, так как крышка багажника объединена с задним стеклом. Создан кроссовер на базе BX5, потому у них совпадает колесная база (2685 мм), но BX6 длиннее на 11 мм (4601 мм) и ниже на 19 мм (1675 мм). Интерьер же полностью совпадает по архитектуре, но у BX6 применены иные материалы отделки.

Borgward BX6 получил от BX5 только топовый 2-литровый турбомотор мощностью 224 л.с. и 6-ступенчатую роботизированную трансмиссию с двумя сцеплениями. Кстати, кроссовер один из немногих на китайском рынке предлагается и в полноприводном варианте.

Машина довольно богато оснащена уже в «базе» кожаный салон, сиденье водителя с электроприводом, климат-контроль, электропривод багажной двери. В Китае за Borgward BX6 просят минимум 29 тысяч долларов.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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