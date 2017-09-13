Немецкая компания Borgward была возрождена несколько лет назад группой энтузиастов при значительной финансовой поддержке со стороны китайского концерна BAIC. В той, первой, жизни самой красивой моделью компании было купе Isabella, которое выпускалось в конце 50-х годов прошлого столетия.

Тем не менее, на автосалон во Франкфурт Borgward привез футуристичный концепт с тем же именем. В компании называют новую Isabella четырехдверным четырехместным купе. Машина имеет очень фантастический дизайн и серьезно отличается от предыдущих прототипов Borgward. Впрочем, это легко объяснимо: над ней работал новый шеф-дизайнер компании Андерс Варминг, которого китайцы переманили с аналогичной должности в MINI.

Borgward Isabella построен на собственной платформе компании для электромобилей и оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 300 л.с. Динамические характеристики электромобиля длиной пять метров не разглашаются.

Компания по-прежнему сохраняет наполеонвские амбиции по выходу на европейский рынок с тремя кроссоверами и легковой моделью, которые будут собираться в Китае. Представители компании обещают «роскошь по доступной цене» и сравнивают свои модели с Audi и Mercedes-Benz. Первую попытку Borgward намерен предпринять в этом году, выведя на немецкий рынок большой кроссовер BX7.