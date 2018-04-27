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27 апр 2018

Bosch нашла способ спасти дизельные двигатели

Bosch нашла способ спасти дизельные двигатели

Европейский рынок — основной для легковых автомобилей с дизельными двигателями, на них в лучшие годы приходилось более половины от всех продаж. Но после скандала с обманным программным обеспечением Volkswagen интерес к машинам на «тяжелом топливе» начал угасать.

Например, глава альянса Renault-Nissan Карлос Гон заявил, что пик популярности дизельных двигателей уже прошел и продажи автомобилей с такими двигателями падают. Многие производители заявили, что отказываются от разработки новых дизелей из-за слишком высокой стоимости как разработки, так и самого силового агрегата.

Основная проблема: выбросы оксидов азота NOx: сегодня они не должны превышать 168 мг/км, а с 2020 года — 120 мг/км в условиях реальной эксплуатации и 80 мг/км при лабораторных тестах. В автокомпаниях говорят, что сделать столь экологичный дизельный двигатель практически невозможно.

Но специалисты компании Bosch разработали систему, которая снижает выбросы NOx в разы: при тестах по системе RDE (Real Driving Experience) выбросы турбодизельного автомобиля не превышают 13 мг/км! А дабы никто не считал их шарлатанами: выдала немецким журналистам Volkswagen Golf и отправила их кататься по центру Штутгарта. Даже в таких условиях выбросы оксида азота не превысили 40 мг/км.

Подробностей разработки в Bosch не раскрывают, оговориваясь, что на моторе используется особый турбонагнетатель и перспективная система рециркуляции выхлопных газов. Нынешние моторы модернизировать с помощью компонентов, которые разработала и уже произвела немецкая компания уже нельзя, но их можно использовать на новых двигателях. При этом их цена окажется не выше, чем у современных продвинутых моторов.
 

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При написании новости использовалась информация:
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