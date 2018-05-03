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3 май 2018

Brabham представил свой первый с 1993 года автомобиль

Brabham представил свой первый с 1993 года автомобиль

Имя Джека Брэбэма известно всем фанатам гонок Формулы-1: конюшня Brabham выступала в гонках с 1962 по 1993 год причем исключительно на болидах собственного производства. В 2014 году сын гонщика возродил имя, основав компанию Brabhem Automotive.

Первым творением новой компании стал суперкар BT62: Джек Брэбэм использовал сквозную нумерацию своих болидов. Теперь компания не имеет отношения к королевским гонкам, но новое творение также предназначено исключительно для использования на треке, так как не имеет допуска на дороги общего пользования.

Суперкар получил 5,4-литровый атмосферный V8 мощностью 710 л.с. и задний привод. Правда, тип трансмиссии не разглашается, но речь может идти либо о механической коробке, либо о роботизированной трансмиссии с двумя сцеплениями.

Кузов купе полностью изготовлен из углепластика, в салоне установлен штурвал на пример тех, что используются в Формуле-1 и цифровая приборная панель. Масса машины — всего 970 килограммов, аэродинамический обвес генерирует прижимную массу в 1200 килограммов.

Компания выпустит всего 70 экземпляров BT62, первые 35 будут иметь традиционную для болидов команды зелено-золотую окраску. Несмотря на то, что собирать автомобиле будут в австралийской Аделаиде, цена на них установлена в фунтах стерлингов: ровно один миллион до уплаты всех пошлин и налогов. Первые экземпляры Brabham BT62 будут поставлены клиентам до конца этого года.
 

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При написании новости использовалась информация:
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