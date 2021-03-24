Brabus представил тюнинг электрического смарта

Известное тюнинг-ателье, которое занимается тюнингом автомобилей Mercedes, по традиции занимается доработкой автомобилей Smart. Перед вами – очередной проект.

В этот раз мастера взялись за электрический Smart EQ. Весь тюнинг фактически сводится к доработкам внешности, которую сделали максимально дерзкой – автомобиль снабдили кастомными дисками и заниженной на два сантиметра подвеской. Разумеется, миркорар «одет» в фирменный обвес от Brabus, который включает в себя новые бампера и боковые «юбки». Салон также переделали – сиденья перешили красной кожей, а на панели и дверных картах появилась красная строчка.

Разумеется, Brabus не был бы Brabus, если бы местные спецы не поработали с движком. Пусть немного, но электрическую силовую установку удалось раскочегарить до 92 лошадиных сил. Прибавка составила ровно десять коней. Честно говоря, даже в таком случае назвать электрический Smart быстрым ну никак нельзя. Разгон до сотни здесь занимает долгие десять секунд.