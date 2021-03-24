Автомобильный портал Motorpage
24 мар 2021

Brabus представил тюнинг электрического смарта

Brabus представил тюнинг электрического смарта
Автор фото: фирма-производитель

Известное тюнинг-ателье, которое занимается тюнингом автомобилей Mercedes, по традиции занимается доработкой автомобилей Smart. Перед вами – очередной проект.

В этот раз мастера взялись за электрический Smart EQ. Весь тюнинг фактически сводится к доработкам внешности, которую сделали максимально дерзкой – автомобиль снабдили кастомными дисками и заниженной на два сантиметра подвеской.  Разумеется, миркорар «одет» в фирменный обвес от Brabus, который включает в себя новые бампера и боковые «юбки».  Салон также переделали – сиденья перешили красной кожей, а на панели и дверных картах появилась красная строчка.

Разумеется, Brabus не был бы Brabus, если бы местные спецы не поработали с движком. Пусть немного, но электрическую силовую установку удалось раскочегарить до 92 лошадиных сил. Прибавка составила ровно десять коней.  Честно говоря, даже в таком случае назвать электрический Smart быстрым ну никак нельзя.  Разгон до сотни здесь занимает долгие десять секунд.

При написании новости использовалась информация:
Motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

Назван рекорд по неудачным попыткам сдачи водительского экзамена

24 марта 2021

Как изменится Toyota Camry

24 марта 2021
Subaru BRZ (2022)

Toyota задерживает выпуск нового GT86

24 марта 2021

В США началась дискриминация разбитых машин

24 марта 2021

В ГИБДД попросили водителей быть осторожнее

24 марта 2021

Автоинструкторы Латвии спасаются от коронавируса аквалангами

24 марта 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi A6 - audi a6 45 tdi (2020) ищет продвинутого сисадмина Тест драйв
24 марта 2021

Audi A6
"Audi A6 45 TDI ищет продвинутого сисадмина"
Mazda CX-9 - mazda cx-9 (2021) не надо громких слов...
Тест драйв
22 марта 2021

Mazda CX-9
"Не надо громких слов..."
Jeep Wrangler - jeep wrangler (2018) в бой с тяжелым вооружением
Тест драйв
19 марта 2021

Jeep Wrangler
"В бой с тяжелым вооружением"
Volkswagen Polo Sedan, KIA Rio - kia rio (2020) и volkswagen polo (2020) не сошлись во взглядах на usb
Сравнительный тест
16 марта 2021

Volkswagen Polo Sedan, KIA Rio
"Kia Rio и Volkswagen Polo не сошлись во взглядах на USB"

Написано новостей:

2 7 9 3 2