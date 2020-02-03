Брекзит продляет жизнь автомобилям

31 января Великобритания официально вышла из Евросоюза. Неопределенность в дальнейших торговых отношениях с континентальной Европой вынудила работающих на территории Соединенного Королевства автопроизводителей пересмотреть свои планы

В частности это коснулось концерна BMW, точнее сказать, принадлежащей ему марки Mini. Представитель BMW Максимилиан Шеберл заявил в интервью Reuters, что жизненный цикл Mini текущего поколения будет продлен из-за Брекзита, а также по причине высокой цены разработки новых автомобилей. Напомним, и нынешний титульный хетчбэк, дебютировавший осенью 2013-го и поступивший в продажу в 2014 году, и все его производные делят переднеприводную архитектуру UKL1 (так называемый унтер-класс) с младшими моделями BMW.

Любопытно, что из-за ужесточения экологических норм автопроизводители уже вынуждены брать на себя огромные расходы, связанные с электрификацией. При этом городские автомобили вроде Mini все чаще проигрывают в конкуренции за внимание покупателей более крупным кроссоверам, а их прибыльность остается сравнительно низкой на фоне падающего спроса. По тем же причинам Opel был вынужден отказаться от маленьких хетчбэков Karl и Adam.